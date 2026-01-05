PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls, in den drei Pkw involviert waren, war die Landstraße 560 zwischen Oberhausen und Neulußheim am Samstagnachmittag für mehr als drei Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer gegen 14:00 Uhr von einem Zubringer auf die Landstraße 560 einfahren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 70-jährigen VW-Fahrers, der die L560 in Fahrtrichtung Karlsruhe befuhr, und kollidierte mit diesem. In der Folge stieß der Unfallverursacher zudem mit einem dritten Pkw der Marke Mercedes zusammen, der sich auf der Abbiegespur der L560 nach Oberhausen-Rheinhausen eingeordnet hatte.

Der Unfallverursacher, der 70-jährige Fahrer sowie die 68-jährige Beifahrerin des VW und die 73-jährige Beifahrerin des Mercedes verletzten sich leicht.

Aufgrund des Unfalls sperrten die Beamten die L560 zwischen Oberhausen und Neulußheim in beide Fahrtrichtungen für etwa dreieinhalb Stunden.

Anja Hamerski, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: +49 721 666-1111
Fax: +49 721 666-1150
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

