Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf L607

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Landesstraße 607 erlitten zwei Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 27-Jähriger gegen 14:30 Uhr mit seinem Mazda auf der L607 von Ettlingen kommend in Fahrtrichtung Malsch. Kurz nach der Abzweigung nach Sulzbach setzte er in einer langgezogenen Rechtskurve offenbar zu einem Überholvorgang an. Hierbei kollidierte er mit seiner Fahrzeugfront frontal mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Peugeot. In Folge des Zusammenstoßes geriet der Peugeot ins Schleudern und wurde nach links abgewiesen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Mazda prallte ebenfalls nach links ab und rollte bis zum Stillstand auf eine neben der Fahrbahn gelegene Grünfläche.

Der 27-Jährige Mazda-Fahrer und die 55-jährige Beifahrerin des Renault erlitten schwere Verletzungen, die 55-jährige Renault-Fahrerin verletzte sich leicht. Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte die Beifahrerin in ein Krankenhaus, der 27-Jährige und die Renault-Fahrerin wurden von Rettungswägen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten musste die L607 bis etwa 17:30 Uhr vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

