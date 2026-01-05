PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Rüppurr einzubrechen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 21. Dezember, 09:00 Uhr und Sonntag, 04. Januar, 17:00 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Hauses in der Göhrenstraße. Sie durchwühlten Schränke sowie Schubladen und entwendeten Schmuck aus einer Vitrine. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

