POL-KA: (KA) Pfinztal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in Berghausen

Pfinztal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in Berghausen

Karlsruhe

Unbekannte Täter brachen am Freitag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Wohnhaus in Pfinztal-Berghausen ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter vermutlich über ein Nachbargrundstück auf die Rückseite des Wohnanwesens in der Keplerstraße. In der Folge hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Im Inneren durchwühlten die Diebe in sämtlichen Stockwerken die Zimmer und nahmen eine Münzsammlung an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

