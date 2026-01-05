PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in Berghausen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Wohnhaus in Pfinztal-Berghausen ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter vermutlich über ein Nachbargrundstück auf die Rückseite des Wohnanwesens in der Keplerstraße. In der Folge hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Im Inneren durchwühlten die Diebe in sämtlichen Stockwerken die Zimmer und nahmen eine Münzsammlung an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:03

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Rüppurr einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 21. Dezember, 09:00 Uhr und Sonntag, 04. Januar, 17:00 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Hauses in der Göhrenstraße. Sie durchwühlten Schränke sowie Schubladen und ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:05

    POL-KA: (KA) Malsch - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf L607

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Landesstraße 607 erlitten zwei Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 27-Jähriger gegen 14:30 Uhr mit seinem Mazda auf der L607 von Ettlingen kommend in Fahrtrichtung Malsch. Kurz nach der Abzweigung nach Sulzbach setzte er in einer langgezogenen Rechtskurve ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:37

    POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Schwerer Verkehrsunfall auf B36

    Karlsruhe (ots) - Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos sorgte am Sonntagnachmittag zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und einer Sperrung der Bundesstraße 35 und 36. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 60-Jährige gegen 16:35 Uhr mit ihrem Hyundai von Norden kommend auf der B 36 in Fahrtrichtung Linkenheim. Hierbei beabsichtigte sie offenbar einen Überholvorgang und kollidierte dabei frontal mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren