Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Garage, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am Samstag hat sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Freiburger Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen ist der Einbrecher gegen 18 Uhr durch einen Seitenzugang ins Innere der Garage zu gelangt. Dort wurden zwei Fahrzeuge durchwühlt und verschiedene Gegenstände im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Aus einem Wagen wurde ein Radio ausgebaut, jedoch nicht mitgenommen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 277-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell