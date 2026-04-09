Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (08.04.2026) verletzte sich ein betrunkener Radfahrer in Erfurt. Der 49-Jährige war auf der Straße Neuer Weg unterwegs gewesen, als er gegen 21:00 Uhr stürzte. Der Radfahrer wählte selbstständig den Notruf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der Mann mit mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert war. In einem Krankenhaus wurden im Anschluss somit nicht nur seine Verletzungen versorgt, sondern auch eine Blutentnahme durchgeführt. Den 49-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (SO)

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