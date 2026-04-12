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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Schwerverletzt nach Angriff

Gernsbach (ots)

Schwerverletzt wurde am Samstagabend ein 27-jähriger Mann als Folge bereits länger andauernder Streitigkeiten mit seinem Mitbewohner. In einer Wohnung in der Bleichstraße eskalierte der Streit kurz nach 21 Uhr. Ein 49 Jahre alter Mann aus Litauen verletzte seinen Landsmann mit einem Messer so schwer am Arm, dass die Beamten vom Polizeirevier Gaggenau nach ihrem Eintreffen sofort lebensrettende Maßnahmen einleiten mussten. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Verletzten und brachte ihn in eine nahgelegene Klinik. Der stark alkoholisierte Angreifer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung und konnte dort widerstandslos festgenommen werden. Nachdem er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbracht hat, wird er am Sonntagnachmittag wegen einem versuchten Tötungsdelikt beim Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt.

/ ks / bme

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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