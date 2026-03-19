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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unter Alkoholeinfluss auf dem Motorroller

Heidekreis (ots)

18.03.2026 / Unter Alkoholeinfluss auf dem Motorroller

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwoch kurz vor 11:00 Uhr einen 62-jährigen Mann aus Munster, der mit einem Motorroller auf dem Gehweg an der Soltauer Straße unterwegs war. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass am Fahrzeug ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, sondern auch, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Munsteraner musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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