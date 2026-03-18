POL-HK: Walsrode: 15-jähriger Vermisster wieder zurück

Heidekreis (ots) - 16.03.2026 / Auto beschädigt Walsrode: In der Nacht zu Montag kam es auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Walsrode zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto. Unbekannte schlugen dabei die Windschutzscheibe ein und die Außenspiegel ab. Die Polizei in Walsrode bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen ...

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