POL-HK: Walsrode: 15-jähriger Vermisster wieder zurück
Heidekreis (ots)
18.03.2026 / 15-jähriger Vermisster wieder zurück
Walsrode: Der vermisste 15-Jährige, nach dem die Polizeiinspektion Heidekreis öffentlich gefahndet hat, wurde kurz nach 18:30 Uhr wohlbehalten angetroffen.
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