PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/A 7: Unfall; Bad Fallingbostel: Radfahrer flüchtet; Bockel: Unfall auf der B 3; Oerrel: Vandalismus im ehemaligen Feuerwehrhaus

Heidekreis (ots)

18.03.2026 / Unfall auf der A 7

Bispingen/A 7: In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen kurz nach 02:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, im Bereich des Rastplatzes Lüneburger Heide West, zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger fuhr hier mit seinem Sprinter auf einen stehenden Sattelzug auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Sekundenschlaf des Fahrers unfallursächlich gewesen sein. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

17.03.2026 / Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Bad Fallingbostel: Am Dienstag kam es gegen 13:10 Uhr an der Einmündung vom Sieben-Steinhäuser-Weg zum Deiler Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer beabsichtigte hier auf den Deiler Weg einzubiegen, hielt sein Fahrzeug jedoch zunächst verkehrsbedingt im Einmündungsbereich. Ein aus Richtung Innenstadt kommender Radfahrer, der zuvor den Gehweg befuhr, kollidierte mit dem stehenden Auto. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ob am Fahrrad ein Schaden entstand oder der Radfahrer verletzt wurde, ist derzeit unklar.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 

   - komplett schwarz gekleidet mit Kapuze
   - dunklerer Hauttyp
   - Drei-Tage-Bart

Die Polizei in Bad Fallingbostel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Radfahrers geben können, sich unter 05162-9720 zu melden.

17.03.2026 / Verkehrsunfall auf der B3

Bockel: Am Dienstagnachmittag kam es um kurz vor 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 3, in Höhe Langemannshof, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Transporter die Bundesstraße aus Richtung Soltau kommend in Fahrtrichtung Bergen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er einen liegengebliebenen Sattelzug und fuhr nach ersten Erkenntnissen nahezu ungebremst auf diesen auf. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

16.03.2026 / Vandalismus im ehemaligen Feuerwehrhaus

Oerrel: Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 05.03.2026 bis 16.03.2026 gewaltsam Zutritt zu dem ehemaligen Feuerwehrhaus im Turmweg, indem sie ein Kellerfenster einschlugen. Innerhalb des Gebäudes sprühten die Täter mehrere Graffitis. Zudem wurden Gardinen, Heizkörper und ein Fenster im ersten Obergeschoss beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 15:34

    POL-HK: Schneverdingen: Betrugsfall - falsche Polizeibeamtin täuscht Seniorin

    Heidekreis (ots) - 17.03.2026 / Betrugsfall - falsche Polizeibeamtin täuscht Seniorin Schneverdingen: Am Dienstagmorgen kam es in Schneverdingen im Zahrenser Weg zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer 81-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Seniorin zuvor einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. In der Folge erschien eine bislang ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 14:31

    POL-HK: Walsrode: Auto beschädigt; Bommelsen: Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

    Heidekreis (ots) - 16.03.2026 / Auto beschädigt Walsrode: In der Nacht zu Montag kam es auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Walsrode zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto. Unbekannte schlugen dabei die Windschutzscheibe ein und die Außenspiegel ab. Die Polizei in Walsrode bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 13:55

    POL-HK: Rethem: Einbruch; Munster: Sachbeschädigung; Bad Fallingbostel/A 7: Unfall

    Heidekreis (ots) - 15.03.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus Rethem: Am Sonntag kam es in der Straße "An der Wölpe", in der Zeit von 14:10 Uhr bis 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren des Hauses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren