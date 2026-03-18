Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/A 7: Unfall; Bad Fallingbostel: Radfahrer flüchtet; Bockel: Unfall auf der B 3; Oerrel: Vandalismus im ehemaligen Feuerwehrhaus

Heidekreis (ots)

18.03.2026 / Unfall auf der A 7

Bispingen/A 7: In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen kurz nach 02:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, im Bereich des Rastplatzes Lüneburger Heide West, zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger fuhr hier mit seinem Sprinter auf einen stehenden Sattelzug auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Sekundenschlaf des Fahrers unfallursächlich gewesen sein. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

17.03.2026 / Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Bad Fallingbostel: Am Dienstag kam es gegen 13:10 Uhr an der Einmündung vom Sieben-Steinhäuser-Weg zum Deiler Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer beabsichtigte hier auf den Deiler Weg einzubiegen, hielt sein Fahrzeug jedoch zunächst verkehrsbedingt im Einmündungsbereich. Ein aus Richtung Innenstadt kommender Radfahrer, der zuvor den Gehweg befuhr, kollidierte mit dem stehenden Auto. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ob am Fahrrad ein Schaden entstand oder der Radfahrer verletzt wurde, ist derzeit unklar.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- komplett schwarz gekleidet mit Kapuze - dunklerer Hauttyp - Drei-Tage-Bart

Die Polizei in Bad Fallingbostel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Radfahrers geben können, sich unter 05162-9720 zu melden.

17.03.2026 / Verkehrsunfall auf der B3

Bockel: Am Dienstagnachmittag kam es um kurz vor 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 3, in Höhe Langemannshof, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Transporter die Bundesstraße aus Richtung Soltau kommend in Fahrtrichtung Bergen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er einen liegengebliebenen Sattelzug und fuhr nach ersten Erkenntnissen nahezu ungebremst auf diesen auf. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

16.03.2026 / Vandalismus im ehemaligen Feuerwehrhaus

Oerrel: Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 05.03.2026 bis 16.03.2026 gewaltsam Zutritt zu dem ehemaligen Feuerwehrhaus im Turmweg, indem sie ein Kellerfenster einschlugen. Innerhalb des Gebäudes sprühten die Täter mehrere Graffitis. Zudem wurden Gardinen, Heizkörper und ein Fenster im ersten Obergeschoss beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

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