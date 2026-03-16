Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Einbruch; Munster: Sachbeschädigung; Bad Fallingbostel/A 7: Unfall

Heidekreis (ots)

15.03.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus

Rethem: Am Sonntag kam es in der Straße "An der Wölpe", in der Zeit von 14:10 Uhr bis 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Einbrecher diverses Mobiliar auf der Suche nach möglichem Diebesgut. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

15.03.2026 / Sachbeschädigung an Blitzeranhänger

Munster: Ein an der Bundesstraße 71 in Höhe der Ortschaft Alvern aufgestellter mobiler Blitzeranhänger wurde durch bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag beschädigt. Dabei wurden mehrere Schutzgläser des Anhängers vermutlich durch Steinwürfe zerstört. Die Polizei in Munster bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter 05192-9600 zu melden.

15.04.2026 / Unfall auf der A 7

Bad Fallingbostel/A 7: Am Sonntagvormittag kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Dorfmark, zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz vor 10:00 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto den rechten Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr das Fahrzeug zunächst einen Leitpfosten und kollidierte anschließend mit einem Baum. Durch den Aufprall kippte das Auto auf die Seite. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

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