Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 13.03.-15.03.2026

Heidekreis (ots)

Munster/ Alkohol I

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es um 22:00 Uhr in der Wagnerstraße in Munster zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 54-Jährige Fahrradfahrer stürzte alleinbeteiligt und zog sich dabei eine blutende Kopfplatzwunde zu. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Dem Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Buchholz/Aller/ Alkohol II

Am Samstagmorgen meldete sich über Notruf der 62 jährige Fahrer eines Pkw Audi aus Minden und gab an, dass sein Pkw auf der A 7 kurz vor der Anschlussstelle Schwarmstedt auf dem Seitenstreifen stehe und brenne. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte bereits der gesamte Motorbereich des Pkw. Der Pkw wurde umgehend abgelöscht. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer zuvor einen anderen Verkehrsunfall verursacht habe und geflüchtet sei. Vermutlich war der Motor, aufgrund des vorausgegangenen Unfalls und dem dadurch bedingten Verlust von Kühlmitteln, überhitzt worden und in Brand geraten. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten außerdem fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Soltau/ Alkohol III

Am Samstag Nachmittag meldet ein Verkehrsteilnehmer einen in Schlangenlinien fahrenden PKW Skoda auf der A 7. Der PKW konnte durch Beamte des PK Bad Fallingbostel angehalten und kontrolliert werden. Beim Versuch, den Pkw von der Autobahn zu leiten, ignorierte die Fahrerin die Folgesignale und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Der Pkw konnte durch die Beamten in einer Nothaltebucht angehalten werden. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 25-jährige Frau aus Helmstedt, welche offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,02 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein für das eingeleitete Strafverfahren sichergestellt.

Soltau/ Fahren ohne Pflichtversicherung

Im Laufe des Samstags konnten Beamte der Polizeiinspektion Heidekreis zwei Führerinnen von E-Scootern, die offensichtlich den jährlichen Wechsel des Versicherungskennzeichens von grün auf schwarz verpasst haben, in Soltau anhalten und kontrollieren. Den beiden 44 und 34 Jahre alten Damen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Walsrode/ Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es in einer Bar in der Langen Straße in Walsrode zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 22-jährigen Frauen. Hierbei habe die Beschuldigte das Opfer angesprochen und unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Auseinandersetzung habe im Raucherbereich der Bar stattgefunden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161/48640 zu melden.

Walsrode OT Krelingen/ Brand einer Jagdeinrichtung

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet im Ortsteil Krelingen auf. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine freistehende Jagdhütte im Vollbrand steht. Durch sofort eingeleitete Löscharbeiten der hinzugerufenen Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die umliegende Umgebung verhindert werden. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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