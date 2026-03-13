Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Zigarettenautomat angegangen; Rethem: Diebstahl; Soltau: Unfall; Hollige: Unfall

Heidekreis (ots)

13.03.2026 / Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten zu sprengen - Polizei sucht Zeugen

Wietzendorf: In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Sägenberg" in Wietzendorf gewaltsam zu öffnen. Hierfür versuchten die Täter, in der Zeit von 00:20 Uhr bis 00:35 Uhr, offenbar mittels einer Sprengung an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Der Versuch misslang jedoch, sodass nach ersten Feststellungen kein Diebesgut erlangt wurde. Durch die Explosion entstand ein Sachschaden an dem Automaten. Zeugen nahmen zur Tatzeit einen lauten Knall wahr. Zudem soll ein Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat gesehen worden sein. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug oder möglichen Tätern liegen derzeit jedoch nicht vor. Die Polizei in Munster bittet Personen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter 05192-9600 melden.

12.03.2026 / Diebstahl auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Rethem: Am Donnerstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hainholzstraße gegen 13:10 Uhr zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte auf dem Parkplatz an ihrem Fahrzeug von einer unbekannten Frau in englischer Sprache angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen nutzte offenbar ein zweiter Täter die Ablenkung und entwendete von der Autorückbank die Geldbörse der Seniorin.

Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 bis 45 Jahre - schlanke Statur - ca. 1,70 m - dunkle Kleidung - sprach Englisch

Nach der Tat entfernte sich die Frau zusammen mit einer weiteren Person in einem silberfarbenen Auto vom Parkplatz. Angaben zum Kennzeichen oder zum Fabrikat des Autos liegen nicht vor. Die Fahrtrichtung soll vermutlich in Richtung Frankenfeld gewesen sein.

Die Polizei in Rethem bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05165-291340 zu melden.

12.03.2026 / Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Soltau: Eine 41-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Celler Straße leicht verletzt worden. Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr die Celler Straße stadteinwärts und wollte nach links in den Bornkamp abbiegen. Dabei übersah er die querende Fußgängerin, die sich durch den Zusammenstoß Prellungen zuzog und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

12.03.2026 / Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rennradfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Hollige: Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in Hollige zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Rennrad die Kreisstraße aus Benzen kommend in Richtung Hollige. Zeitgleich wollte ein 46-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in Hollige auf die Kreisstraße in Richtung Benzen einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Rennradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Autofahrers. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Daraufhin wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell