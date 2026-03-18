Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Betrugsfall - falsche Polizeibeamtin täuscht Seniorin

Heidekreis (ots)

17.03.2026 / Betrugsfall - falsche Polizeibeamtin täuscht Seniorin

Schneverdingen: Am Dienstagmorgen kam es in Schneverdingen im Zahrenser Weg zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer 81-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Seniorin zuvor einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. In der Folge erschien eine bislang unbekannte weibliche Abholerin an der Wohnanschrift der Geschädigten. Diese hielt sich vermutlich im Zeitraum von etwa 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr im Haus auf und verließ dieses anschließend unter Mitnahme eines Koffers.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

- etwa Anfang 20 Jahre - ca. 1,65 m - gebräunte Haut - stark geschminkt - schlanke Statur

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu der beschriebenen Person im Bereich des Zahrenser Weges sowie zu einem möglichen Fahrzeug erbeten, mit dem die Frau unterwegs war oder abgeholt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell