Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Auto beschädigt; Bommelsen: Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Heidekreis (ots)

16.03.2026 / Auto beschädigt

Walsrode: In der Nacht zu Montag kam es auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Walsrode zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto. Unbekannte schlugen dabei die Windschutzscheibe ein und die Außenspiegel ab. Die Polizei in Walsrode bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 05161-48640 zu melden.

16.03.2026 / Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Bommelsen: Am Montagmorgen kam es um kurz vor 06:00 Uhr an der Einmündung zur Bundesstraße 440 zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto aus Bommelsen kommend in den dortigen Einmündungsbereich und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 40-jährige Fahrer des Rollers leicht verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

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