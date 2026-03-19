Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis/Rotenburg/Oldenburg: Erfolgreicher Zugriff: Untersuchungshaft für drei Tatverdächtige

Heidekreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Heidekreis und Rotenburg sowie der Staatsanwaltschaft Verden

19.03.2026 / Erfolgreicher Zugriff: Untersuchungshaft für drei Tatverdächtige

Heidekreis/Rotenburg/Oldenburg: Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralen Kriminaldienste der Polizeiinspektionen Heidekreis sowie Rotenburg haben gemeinsam mit Spezialeinsatzkräften am 17.03.2026 drei Männer im Alter von 25, 32 und 34 Jahren vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen wurden dabei im Landkreis Oldenburg auf frischer Tat bei einem Wohnhauseinbruch gestellt. Im Zuge der Maßnahmen wurden zudem Durchsuchungen in Bremerhaven, Oldenburg und Schiffdorf durchgeführt. Dabei konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Den Festnahmen gingen umfangreiche und intensive Ermittlungen der Zentralen Kriminaldienste Heidekreis und Rotenburg, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden, voraus. Hintergrund sind mehrere Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Die Männer wurden am 18.03.2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Verden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen alle drei Beschuldigten. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Tatverdächtigen auch für weitere Einbruchstaten in Wohnungen, unter anderem in den Landkreisen Cuxhaven, Verden, Stade, Oldenburg, Osnabrück sowie im Bereich Delmenhorst verantwortlich sein könnten. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

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