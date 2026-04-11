POL-OG: Achern - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 87
Achern (ots)
Am Samstagvormittag, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der L 87, Höhe Gamshurst, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die L 87 in Fahrtrichtung Achern. Beim Linksabbiegevorgang nach Gamshurst übersah er einen Pkw Suzuki Swift. Dieser war auf L 87 in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Es kam zur frontalen Kollision. Die 50-jährige Fahrerin des Suzuki erlitt schwere Verletzungen. Zwei ihrer Mitfahrer verletzten sich leicht. Auch im Verursacherfahrzeug VW Golf verletzte sich eine Person leicht. Die schwerverletzte Suzuki-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg geflogen. Beide Pkws wurden abgeschleppt. Die L 87 ist derzeit voll gesperrt. An beiden Pkws entstand Totalschaden.
/EJA
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