Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Tierischer Demonstrationszug sicher begleitet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ettenheim (ots)

Beamte des Polizeipostens Ettenheim waren am Donnerstagvormittag mit einem Demonstrationszug der anderen Art befasst. Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 9:45 Uhr eine vergnügt grasende Schafsherde im Bereich einer Schule in der Prälat-Schofer-Straße. Wie üblich bei unangemeldeten Versammlungen nahmen die Beamten Kontakt mit dem Leitschaf auf und konnten es dazu bewegen, mitsamt seinen Artgenossen zur festgelegten Versammlungswiese zurückzukehren. Trotz leichtem Gemecker wurden die polizeilichen Maßnahmen von den Kamerunschafen akzeptiert und entsprechend Folge geleistet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell