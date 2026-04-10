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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall an Ampelanlage, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Zu einer Kollision an einer Ampelanlage kam es am Mittwochabend an der Kreuzung B3 (Rheintalstraße)/K3749. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 18 Uhr die K3749 von Bühl kommend in Richtung Oberweier. Ein 46-jähriger Mercedes-Lenker war gleichzeitig auf der B3 in Richtung Ottersweier unterwegs. Er habe zunächst an einer Ampel gewartet, bevor er weiterfuhr. Mittig der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei soll der Mercedes mit seiner vorderen rechten Seite den VW an der hinteren Beifahrerseite getroffen haben. Der VW rollte anschließend auf der Fahrbahn einige Meter weiter und kam an einem Baum am Straßenrand zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, dennoch entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten ist noch unklar, wie die Ampelschaltung und somit die Vorfahrtsverhältnisse zum Unfallzeitpunkt waren. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung geben können. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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