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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Seniorin in Notsituation geholfen

Lahr (ots)

Ein besorgter Mann meldete am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr, dass er ungewöhnlich lange nichts mehr von seiner Tante gehört habe. Beamten des Polizeireviers Lahr sowie Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes trafen die hilflose Seniorin in ihrer Wohnung an. Es stellte sich heraus, dass sie am Abend zuvor gestürzt war und selbstständig nicht mehr aufstehen konnte. Im Anschluss wurde die 89-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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