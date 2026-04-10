Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall - 3. Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Dem mutmaßlich verantwortlichen und vorläufig festgenommenen Fahrer des Lastwagens wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen. Der 56-Jährige Mann hatte die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbracht und wird am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt.

Zum Unfallzeitpunkt sollen sich die beiden getöteten Fußgänger beim Überqueren des Fußgängerweges mitten auf der Fahrbahn befunden haben, als sie von dem Lkw erfasst wurden. Die vor Ort vernommenen Zeugen gaben übereinstimmend an, dass die Lichtzeichenanlage für den in Richtung Autobahn fahrenden Verkehr auf Rot geschaltet war. Ob die Ursache für den Unfall ein medizinischen Grund war und warum der Lastwagenfahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Opel und den beiden Fußgängern nicht angehalten hatte, ist unter anderem Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch den Konsum alkoholischer Getränke oder Betäubungsmittel zum Unfallzeitpunkt lagen nicht vor.

Der Zeugenaufruf nach dem gesuchten E-Scooter-Fahrer war erfolgreich. Ein junger Mann meldete sich am späten Abend bei der Polizei und machte Angaben zum Sachverhalt. Zudem meldeten sich die Eltern eines Jungen, der sich ebenfalls auf dem Fußgängerüberweg befand. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Sperrung der Bundesstraße gegen 21.30 Uhr wieder aufgehoben.

/ks

POL-OG: POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall - 2. Nachtragsmeldung

Lahr, B415 Nach aktuellem Ermittlungsstand ist der Fahrer eines LKW kurz vor 15 Uhr von Lahr kommend auf der B415 in Richtung Autobahn gefahren. Dabei soll er im Bereich der Einmündung zur B3 auf einen vor ihm fahrenden Opel Corsa aufgefahren sein. Der Opel-Fahrer kollidierte anschließend mit einem dortigen Ampelmast. In der Folge erfasste der LKW die beiden Fußgänger und fuhr weiter Richtung Autobahn. Für eine 38-jährige Fußgängerin kam jede Hilfe zu spät. Der zweite Fußgänger, ein 37-jähriger Mann, verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Beide Insassen des Pkw wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen, die sich im Bereich des Fußgängerüberwegs aufhielten, wurden nach jetzigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Nachdem der mutmaßliche Verursacher, ein 56-jähriger Lkw-Fahrer, ermittelt und kurz nach 16 Uhr angetroffen werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft Offenburg ein Sachverständigengutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach weiteren Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen. Hier interessieren sich die Ermittler besonders für einen E-Scooter-Fahrer. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei in Offenburg 0781/214200. Die B415 bleibt bis auf Weiteres komplett gesperrt. /ks

POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall - 1. Nachtragsmeldung

Lahr, B415 Bei dem tragischen Unfall an einem Fußgängerüberweg an der B415 in Lahr wurden nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Personen tödlich verletzt. Ersthelfer, Rettungssanitäter, Notärzte und die Feuerwehr waren vor Ort damit beschäftigt sich um die Verletzten und weiteren Beteiligten zu kümmern. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, berichteten Zeugen von einem am Unfall beteiligten LKW, der allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Unglückstelle war. Einsatzkräfte der umliegenden Reviere sowie ein eingesetzter Polizeihubschrauber suchten nach dem flüchtigen Fahrer, der kurz nach 16 Uhr angetroffen werden konnte. Die aufnehmenden Beamten an der Unfallstelle waren zunächst damit beschäftigt, Zeugen und mögliche weitere Beteiligte ausfindig zu machen. Ein weiteres Fahrzeug, ein roter Opel, konnte ebenfalls in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Das Fahrzeug war an einem Ampelmast zum Stillstand gekommen. Die beiden Insassen wurden verletzt in eine örtliche Klinik eingeliefert. Inwieweit die beiden Unfälle in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die B415 ist weiterhin voll gesperrt. /ks

POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall

Lahr Nach einem schweren Unfall am heutigen Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnzubringer ist die B415 im Bereich der Abfahrt zur B3 gesperrt. Aktuell werden Umleitungsmaßnahmen getroffen. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Unfallverlauf vor. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs zwei Personen erfasst haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein. Ob noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt sind, ist Gegenstand der ersten Ermittlungen. Die Polizei und Rettungsdienst ist mit starken Kräften vor Ort.

/wo

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