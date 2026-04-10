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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Kuppenheim (ots)

Aufgrund einer vorbildlich handelnden Zeugin konnten mutmaßlich mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen in Kuppenheim verhindert werden. Nachdem die Polizei in Gaggenau in der Nacht zu Freitag telefonisch darüber informiert wurde, dass sich eine männliche Person an verschiedenen Autos in der Ebertstraße zu schaffen machte, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenbesatzungen angefahren. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 26-jähriger Mann festgestellt werden, auf den die angegebene Täterbeschreibung passte. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, die sich dabei leicht verletzten. Inwieweit der 26-Jährige mit den durchwühlten Autos in Verbindung steht, wie viele Pkw tatsächlich geöffnet wurden und wie hoch der Diebstahlschaden ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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