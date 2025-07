Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 23-Jährige in Erfurt angegriffen und schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen kam es im Erfurter Stadtteil "Roter Berg" zu einem Beziehungsstreit. Ein 32-jähriger Mann stach auf offener Straße mit einem Messer mehrfach auf seine ehemalige Lebensgefährtin ein. Die 23-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später festgestellt und durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen werden. Mit Hilfe eines Fährtenhundes und mit Unterstützung der Thüringer Bereitschaftspolizei konnte das vermeintliche Tatmittel in Tatortnähe aufgefunden werden. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Gewaltdelikts. (JF)

