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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, B415 - Vier Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Biberach (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der B415 bei Biberach sind am heutigen Freitagmorgen vier Personen leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 41 Jahre alte Fahrer eines VW Golf gegen 5:30 Uhr von der B415 nach links auf die B33 in Richtung Haslach abbiegen und stieß hierbei frontal mit dem entgegenkommenden Kleinbus eines 36-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer und jeweiligen Beifahrer trugen durch die Kollision leichte Verletzung davon und wurden teilweise vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 15.000 Euro beziffert. Die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen brachten entsprechende Verkehrsbehinderungen mit sich. Die Fahrbahn war gegen 7:30 Uhr wieder frei befahrbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr Biberach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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