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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall

Lahr (ots)

Nach einem schweren Unfall am heutigen Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnzubringer ist die B415 im Bereich der Abfahrt zur B3 gesperrt. Aktuell werden Umleitungsmaßnahmen getroffen. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Unfallverlauf vor. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs zwei Personen erfasst haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein. Ob noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt sind, ist Gegenstand der ersten Ermittlungen. Die Polizei und Rettungsdienst ist mit starken Kräften vor Ort.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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