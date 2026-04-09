Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall - 1. Nachtragsmeldung

Lahr, B415 (ots)

Bei dem tragischen Unfall an einem Fußgängerüberweg an der B415 in Lahr wurden nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Personen tödlich verletzt. Ersthelfer, Rettungssanitäter, Notärzte und die Feuerwehr waren vor Ort damit beschäftigt sich um die Verletzten und weiteren Beteiligten zu kümmern. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, berichteten Zeugen von einem am Unfall beteiligten LKW, der allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Unglückstelle war. Einsatzkräfte der umliegenden Reviere sowie ein eingesetzter Polizeihubschrauber suchten nach dem flüchtigen Fahrer, der kurz nach 16 Uhr angetroffen werden konnte. Die aufnehmenden Beamten an der Unfallstelle waren zunächst damit beschäftigt, Zeugen und mögliche weitere Beteiligte ausfindig zu machen. Ein weiteres Fahrzeug, ein roter Opel, konnte ebenfalls in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Das Fahrzeug war an einem Ampelmast zum Stillstand gekommen. Die beiden Insassen wurden verletzt in eine örtliche Klinik eingeliefert. Inwieweit die beiden Unfälle in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die B415 ist weiterhin voll gesperrt.

/ks

POL-OG: Lahr, B415 - Schwerer Unfall

Lahr Nach einem schweren Unfall am heutigen Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnzubringer ist die B415 im Bereich der Abfahrt zur B3 gesperrt. Aktuell werden Umleitungsmaßnahmen getroffen. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zum Unfallverlauf vor. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs zwei Personen erfasst haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein. Ob noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt sind, ist Gegenstand der ersten Ermittlungen. Die Polizei und Rettungsdienst ist mit starken Kräften vor Ort.

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