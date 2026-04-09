Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizeibeamter nach Widerstandshandlung dienstunfähig

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr kam es in der "Lange Straße" zu einer Widerstandhandlung eines 43-Jährigen, bei der ein Polizeibeamter körperlich angegriffen und leicht verletzt wurde. Nach einem vorausgegangenen Räumungsbeschluss wurde eine Wohnung in der "Lange Straße" zwangsweise geräumt. Die Gerichtsvollzieherin und die Wohnungsinhaber waren vor Ort, als das Schloss der Wohnungstür ausgetaucht wurde. Der 43-Jährige befand sich während der Maßnahme nicht vor Ort, kam jedoch an seine ehemalige Wohnanschrift zurück. Als der 43-Jährige merkte, dass er keinen passenden Wohnungsschlüssel mehr besaß, trat er kurzerhand die Wohnungstür auf, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Polizeibeamten forderten den Mann auf, das Gebäude zu verlassen. Er kam der Aufforderung nicht nach, stattdessen griff er die Polizeibeamten körperlich an. Durch sein aggressives Verhalten musste er mittels dienstlichen Handschießen geschlossen werden. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige zum Polizeirevier Baden-Baden verbracht. Ein Polizeibeamter wurde während des Einsatzes verletzt, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste und in der Folge den Dienst nicht weiterführend konnte.

/sk

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