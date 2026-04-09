Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Sturz mit E-Scooter, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

Durch rücksichtslose Fahrweise eines bislang unbekannten BMW-Fahrers soll am Mittwochabend in der Hauptstraße ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer gestürzt sein und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun den BMW-Fahrer sowie Zeugen. Der 14-Jährige soll gegen 18:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hauptstraße im Kreuzungsbereich "Blumenstraße", in Fahrtrichtung Bietigheim, unterwegs gewesen sein, als ein ihm vorausfahrendes Fahrzeug nach links in die Blumenstraße abbog. Da scheinbar einem entgegenkommenden BMW-Fahrer der Abbiegevorgang nicht schnell genug ging, wich dieser dem noch nicht vollständig abgebogenen Fahrzeug in einem weiten Linksbogen aus und fuhr vollständig auf die Gegenfahrbahn. Der 14-Jährige lenkte daraufhin offenbar ruckartig nach rechts, um auf den Gehweg auszuweichen und eine Kollision mit dem BMW zu vermeiden. Er stürzte an der Bordsteinkante und zog sich leichte Verletzungen zu. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Laut Angaben des Geschädigten soll es sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher um eine graue oder anthrazitfarbene, sportliche Limousine mit Zulassung aus Karlsruhe handeln. Das Fahrzeug war scheinbar mit mindestens zwei Personen besetzt, und ein junger Mann soll gefahren sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, werden unter der Rufnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt gebeten.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell