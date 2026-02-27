Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehreinsatz bei Brand in Bonner Müllverbrennungsanlage

Bonn (ots)

Bonn-Weststadt - Am Freitagvormittag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Bonner Müllverbrennungsanlage gerufen. Teile der Ofenanlage brannten über mehrere Ebenen. Trotz einer Explosion beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Einsatzkräfte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Ein Mitarbeiter einer Fremdfirma wurde leicht verletzt.

Um 9:49 Uhr meldeten mehrere Notrufe einen Brand mit einer starken Rauchentwicklung im Gebäudekomplex der Bonner Müllverbrennungsanlage. Bei der Erkundung nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle kam es im sogenannten Kesselhaus, dem Gebäudeteil mit den Ofenanlagen zur Müllverbrennung, zu einer Explosion. Nach der Bewertung der weiteren Sicherheit an der Einsatzstelle begannen mehrere Atemschutztrupps mit den Löscharbeiten auf mehreren Ebenen. Der gleichzeitige Einsatz von mehreren Löschrohren konnte eine weitere Brandausbreitung verhindern. Durch die Eindämmung des Brandes gelang es auch, die zunächst starke und weithin sichtbare Rauchentwicklung so zu reduzieren, dass die vorsorglich herausgegebene Warnung an die Bevölkerung über die Warnapp NINA gegen 11:30 Uhr bereits wieder zurückgenommen werden konnte.

Ein Mitarbeiter einer vor Ort tätigen Fremdfirma verletzte sich in der Folge des Einsatzes leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgten ihn vor Ort. Ein Transport durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte der Löscheinheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, der Einheiten Bonn-Mitte, Dransdorf, Endenich, Lengsdorf und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungs- und Führungsdienst sowie der Pressedienst. Zur Besetzung der verwaisten Berufsfeuerwachen wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Buschdorf, Beuel und Rheindorf alarmiert. Der Einsatz war gegen 14:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell