Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 28.02.2026 um 19:38 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltenbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach alarmiert wurde.

Vor Ort konnte angebranntes Essen in einer Küche festgestellt werden.

Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnten die Einsatzkräfte nach 20 Minuten den Einsatz beenden.

