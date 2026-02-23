Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 22.02.2026 um 12:26 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltenbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach alarmiert wurde.

Vor Ort konnte ein Kleinbrand in einer Küche festgestellt werden. Dieser wurde durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht.

Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnten die Einsatzkräfte nach 30 Minuten den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell