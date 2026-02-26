FW Allensbach: B1 Lagerfeuer
Allensbach (ots)
Am 25.02.2026 wurde die Abteilung Hegne um 18:52 Uhr zu einem unbeaufsichtigten Lagerfeuer an den Grillplatz in Hegne gerufen.
Vor Ort löschten die Einsatzkräfte das Feuer mittels Kleinlöschgeräts ab.
Nach 15 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.
