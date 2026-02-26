PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 Lagerfeuer

Allensbach (ots)

Am 25.02.2026 wurde die Abteilung Hegne um 18:52 Uhr zu einem unbeaufsichtigten Lagerfeuer an den Grillplatz in Hegne gerufen.

Vor Ort löschten die Einsatzkräfte das Feuer mittels Kleinlöschgeräts ab.

Nach 15 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

