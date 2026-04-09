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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Wylerter Hauptstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag durch bislang unbekannte Täter gesprengt. Ein Zeuge meldete gegen 00:30 Uhr einen lauten Knall. Kurze Zeit später hat er dann den zerstörten Zigarettenautomaten am Straßenrand entdeckt. Von den Tätern, die ein Trümmerfeld hinterließen, fehlt allerdings jede Spur. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 / 21-2820 zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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