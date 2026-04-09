Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Einbruch in Juweliergeschäft, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Gleich mehrere Anrufer teilten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 4:30 Uhr einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Friedrichstraße mit. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie diversen Schmuck aus den Vitrinen. Die Diebe sollen im Anschluss zu Fuß in Richtung Feuerwehrhaus geflüchtet sein. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen und eine schlanke Statur gehabt haben. Einer der Täter trug eine olivfarbene Kapuzenjacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verblieb ohne den erhofften Erfolg. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits am Vortag (07.04.) wurde in das Juweliergeschäft eingebrochen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegen.

/mk

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