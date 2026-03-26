Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Täuschung bei Polizeikontrolle fliegt auf ++ Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Täuschung bei Polizeikontrolle fliegt auf ++

Bremervörde. In der Nacht von gestern auf heute kontrollierten Beamte der Polizei einen 22-jährigen Fahrer eines VW Golf in der Straße "Handelshof". Der Mann konnte weder einen Führerschein noch ein Ausweisdokument vorlegen und gab seine Personalien mündlich an.

Im Nachgang stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige falsche Angaben gemacht hatte und die Personalien eines Bekannten nutzte. Hintergrund war offenbar ein gegen ihn bestehendes Fahrverbot.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbots sowie ein Bußgeldverfahren wegen vorsätzlicher Falschangaben zu seinen Personalien eingeleitet. Da er nach der Kontrolle erneut ein Fahrzeug führte, wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

++ Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall ++

Rotenburg. Am gestrigen Vormittag gegen 11.50 Uhr wollten Beamte der Polizei in der Goethestraße einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren, da dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Der 18-Jährige entzog sich der Kontrolle und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Auf seiner Flucht fuhr er unter anderem über den Parkplatz eines Supermarktes und missachtete an der Kreuzung Aalter Allee/Glockengießerstraße das Rotlicht. Dabei kam er zunächst ohne Fremdeinwirkung zu Fall, setzte seine Fahrt jedoch fort.

In der Humboldtstraße kam es schließlich beim Versuch zu wenden zu einer Kollision mit einem Streifenwagen. Der 18-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Streifenwagen entstand leichter Sachschaden in noch nicht geklärter Höhe.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht pflichtversichert war. Zudem hatte der Mann versucht, das ungültige Kennzeichen zu übermalen, um eine bestehende Versicherung vorzutäuschen.

Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

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