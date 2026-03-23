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POL-ROW: Zwei gestohlene Fahrräder sichergestellt: Polizei sucht Eigentümer

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am Samstagmorgen, kurz vor 06.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei in Rotenburg, dass er drei Jugendliche beim Diebstahl von zwei Fahrrädern am Bahnhof beobachtet habe. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Beschuldigten im Alter von 14 bis 16 Jahren am Ortsausgang in Richtung Soltau angetroffen und kontrolliert werden.

Da die Jugendlichen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, wurden die Fahrräder sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Bislang liegt der Polizei noch keine Anzeige zu den gestohlenen Rädern vor.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein lila-schwarzes Damenrad der Marke Rabeneick mit 28-Zoll-Reifen und Rostanhaftungen an der Lenkerstange sowie um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Greens, Modell Dundee, ebenfalls mit 28-Zoll-Reifen.

Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden, sofern sie ihr Fahrrad wiedererkennen.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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