Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: A1: Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss - mehrere Verletzte

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Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Everinghausen. Am 21.03.2026, kurz vor Mitternacht, kam es auf der A1 in Richtung Bremen auf Höhe der Anschlussstelle Posthausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss, mehrere Personen wurden verletzt, darunter eine schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 44-jähriger Mann mit einem Kleintransporter die Autobahn, als er vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss und Müdigkeit von seiner Fahrspur abkam und ungebremst auf das Heck eines Wohnmobils auffuhr. Das Wohnmobil war mit drei Frauen besetzt. Die 35-jährige Fahrerin sowie eine 34-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt, eine 28-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen die Außenschutzplanke geschleudert und anschließend über die Fahrbahn gedrückt. Dabei wurde auch ein Opel Corsa einer 33-jährigen Frau erfasst, die unverletzt blieb.

Im weiteren Verlauf trat Gas aus dem Wohnmobil aus, sodass die Fahrbahnen in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden mussten. Die Feuerwehr konnte den Gasaustritt stoppen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein Atemalkoholtest beim 44-Jährigen ergab einen Wert von 1,39 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Bericht der FFW SG Sottrum: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6240857

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