Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht ++ Verdacht auf Tierquälerei am Vörder See ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht ++

Westertimke. Unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Nachmittag zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Hauptstraße gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entkamen unerkannt mit Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 zu melden.

++ Verdacht auf Tierquälerei am Vörder See ++

Bremervörde. Gestern gegen 18.25 Uhr beobachteten mehrere Zeugen am Kiosk am Vörder See, dass ein 46-jähriger Mann seinen Hund mit einem Schuh getreten haben soll.

Die Polizei wurde verständigt. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Mann aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

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