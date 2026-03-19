Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brandermittlungen: Imbiss in der Bahnhofstraße betroffen

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Gestern Abend gegen 23.08 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße (Ecke Aueweg) alarmiert. Zunächst wurde gemeldet, dass sich noch Personen im Gebäude befinden könnten, weshalb eine Großalarmierung erfolgte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass alle vier Hausbewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen hatten. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge der Erkundung stellte die Feuerwehr im Erdgeschoss in den Räumlichkeiten eines Imbisses einen Entstehungsbrand fest. Das Feuer hatte sich noch nicht ausgedehnt und konnte schnell gelöscht werden. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird.

Nach aktuellem Stand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Zeugenhinweise unter 04281/9592-0. Die Ermittlungen dauern an.

Bildrechte / Meldung der FFW Zeven: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6238646

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