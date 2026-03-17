Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Landkreis Rotenburg (Wümme) vorgestellt: Kriminalität weiter rückläufig bei hoher Aufklärungsquote

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Polizeiinspektion Rotenburg stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Berichtsjahr 2025 vor. Die Statistik bildet alle der Polizei bekannt gewordenen Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rotenburg ab und ist damit ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Sicherheitslage im Landkreis.

Gemessen an der Häufigkeitskennzahl gehört der Landkreis Rotenburg (Wümme) auch weiterhin zu den sichersten Regionen Niedersachsens.

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