Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Weiterer Brand im Eschenweg ++ Einbruch in Firmengebäude ++ Einbruch in Kindertagesstätte ++ Ohne Führerschein, alkoholisiert und ohne Versicherung unterwegs ++ Trunkenheitsfahrt ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Weiterer Brand eines Rauchmelders im Eschenweg ++

Zeven. Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr kam es im Eschenweg erneut zum Brand eines Rauchmelders. Verletzt wurde niemand, Gebäudeschaden entstand nicht. Nach dem Lüften konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281/9592-0 entgegen.

++ Einbruch in Firmengebäude - Täter durch Security gestört ++

Heeslingen. In der Nacht vom 08. auf den 09. März drangen zwei bislang unbekannte Täter auf das Gelände und in die Räumlichkeiten einer Firma im Offenser Weg ein. Während sie das Gebäude nach Diebesgut durchsuchten und teilweise fündig wurden, störte ein Sicherheitsdienst die weitere Tatausführung. Die Täter flüchteten und ließen dabei Teile der Beute in einem Rucksack zurück (siehe Bilder).

Zeuginnen und Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 zu melden.

++ Einbruch in Kindertagesstätte ++

Hassendorf. Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in die Kita "Spatzennest" in der Bahnhofstraße ein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 entgegen.

++ Ohne Führerschein, alkoholisiert und ohne Versicherung unterwegs ++

Bremervörde. Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend gegen 22.48 Uhr in der Bremer Straße einen 42-jährigen BMW-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem hatte der Mann 1,40 Promille Atemalkohol und keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen den 42-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++ Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter ++

Zeven. In der Feldstraße kontrollierten Beamte der Polizei Zeven einen 30-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Ein Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille, sodass der Mann fahruntüchtig war. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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