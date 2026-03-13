POL-ROW: ++ Erneuter Brand eines Rauchmelders im Eschenweg ++ Widerstand und Beleidigung nach Trunkenheitsverdacht ++ Betrunken und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs ++ Schwerer Unfall bei Hütthof ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Erneuter Brand eines Rauchmelders im Eschenweg ++

Zeven. Gestern gegen 22.04 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Eschenweg erneut zum Brand eines Rauchmelders. Es handelt sich um einen weiteren Vorfall innerhalb kurzer Zeit in derselben Straße.

Verletzt wurde niemand. Nach dem Lüften des verrauchten Kellers konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281/9592-0 entgegen.

++ Widerstand und Beleidigung nach Trunkenheitsverdacht ++

Rotenburg/Visselhövede. Gestern Abend gegen 21.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift in Visselhövede. Er stand im Verdacht, zuvor einen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt zu haben.

Als ihm im Krankenhaus Rotenburg eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete der Mann Widerstand, sodass er fixiert werden musste. Anschließend beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

++ Betrunken und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs ++

Zeven. Gestern Vormittag gegen 11.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Vitus-Platz einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Ein Atemalkoholtest ergab 0,94 Promille. Zudem bestand kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Schwerer Unfall bei Hütthof ++

Visselhövede/Buchholz. Gestern gegen 13.35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 210 im Bereich Hütthof zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 57-jährige Frau mit ihrem Seat aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

