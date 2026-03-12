PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Durchsuchungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Im Verlauf des Dienstagvormittags kam es im Stadtgebiet zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei. Hintergrund sind intensive Ermittlungen wegen Betäubungsmittelkriminalität, die seit dem Spätherbst 2025 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden geführt werden.

Drei Männer im Alter von 26 bis 30 Jahren stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Zuge der Maßnahmen ergab sich zudem ein weiterer Tatverdacht gegen eine 31-jährige Frau.

Insgesamt wurden fünf Objekte im Rotenburger Stadtgebiet durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten dabei zahlreiche Beweismittel sicher, darunter Marihuana in nicht geringer Menge, Anbauutensilien, Schreckschuss-, Schlag- und Stichwaffen sowie einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag.

In einem Keller entdeckten die Beamten außerdem eine nicht geringe Menge Kokain, weiteres Marihuana, Bargeld sowie Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

