Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 215

Rotenburg (Wümme) (ots)

Ahausen. Heute Morgen gegen 06.48 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 215 zwischen Ahausen und Westerwalsede im Kreuzungsbereich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 75-jährige Fahrerin mit ihrem 52-jährigen Beifahrer in einem roten Renault die Straße "Auf dem Adel" und wollte den Kreuzungsbereich der B 215 in Richtung "Auf der Bünde" überqueren.

Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den von links kommenden, vorfahrtberechtigten VW Golf eines 60-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurde der Renault auf das Dach geschleudert. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es für rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr alarmiert.

Bild: FFW Sottrum

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

