Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Treibendes Hausboot auf der Mosel

Bernkastel-Kues (ots)

Am 21.02.2026 gegen 17:50 Uhr meldet ein Zeuge telefonisch bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein lautes Knallgeräusch. Im Anschluss darauf ein auf der Mosel treibendes unbesetztes Hausboot. Dieses lag zuvor an seinem Liegeplatz bei der Ortschaft Bernkastel-Kues und hat sich dort wohl losgerissen. Die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr konnte das Hausboot vor der Schleuse mittels zwei Booten aufnehmen und in den Schutzhafen Kues schleppen. Bei dem Einsatz wurden sie durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Trier sowie der Wasserschutzpolizei Trier unterstützt. Diese waren ebenfalls mit jeweils einem Boot vor Ort. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Mosel im betroffenen Bereich für die Schifffahrt gesperrt. Durch den Vorfall kam es zu keinerlei Personen- oder Sachschäden. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

