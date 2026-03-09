Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Beamtin bei Polizeieinsatz verletzt ++ Gefährliche Körperverletzung nach Angriff auf Radfahrer ++ Pkw-Brand auf der Autobahn - Gaffer filmt ++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Beamtin bei Polizeieinsatz verletzt ++

Scheeßel/Wittkopsbostel. Gestern gegen 09.45 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnanschrift gerufen, nachdem eine Frau begonnen hatte, Teile ihres Wohnungsinventars auf die Straße zu werfen. Auch beim Eintreffen der Beamten setzte sie ihr Verhalten fort und traf mit einer schweren Lampe eine Beamtin der Rotenburger Polizei am Bein. Die Polizistin wurde dabei leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

Die Frau befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Um Zugriff auf sie zu erlangen, mussten die Beamten schließlich durch ein Fenster in die Wohnung klettern. Als die Frau anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, bespuckte und beleidigte sie die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen dauern an.

++ Gefährliche Körperverletzung nach Angriff auf Radfahrer - Zeugen gesucht ++

Bremervörde/Hesedorf. Ein 18-jähriger Mann meldete, am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr im Landwehrdamm von zwei maskierten Tätern angegriffen worden zu sein. Die beiden hätten ihn vom Fahrrad getreten und anschließend mit Schlägen ins Gesicht verletzt. Danach seien die Täter geflüchtet.

Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761/7489-0 zu melden.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten fest, dass der junge Mann 2,04 Promille Atemalkohol aufwies. Gegen ihn wird deshalb wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

++ Pkw-Brand auf der Autobahn - Gaffer filmt ++

Elsdorf/BAB 1. Am Samstag gegen 15.08 Uhr geriet ein BMW auf der Autobahn A1 in Brand. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Fahrbahn zeitweise teilweise gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Während des Einsatzes fuhr ein Mann mit Bremer Kennzeichen an der Einsatzstelle vorbei und filmte offenbar das Einsatzgeschehen mit seinem Handy. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss auf der A1 gestoppt ++

Gyhum/BAB 1. Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Bockel einen 38-jährigen Fahrer eines VW. Ein Atemalkoholtest ergab 0,96 Promille. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

