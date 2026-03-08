PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennender Pkw auf der A1 - Feuer greift auf Böschung über

BAB 1 (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 1 wurden am Samstagnachmittag, 7. März, die Feuerwehren aus Elsdorf und Gyhum alarmiert. Gegen 15.12 Uhr ging die Meldung über einen brennenden Pkw in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen ein.

Bereits während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich das Fahrzeug in Vollbrand befindet und sich die Flammen bereits auf die angrenzende Autobahnböschung ausgebreitet haben. Schon aus einiger Entfernung war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar.

Die zuerst eintreffende Feuerwehr aus Elsdorf leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Nach dem Eintreffen der weiteren Kräfte aus Gyhum wurden die Löscharbeiten unterstützt. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester aufzuspüren und abzulöschen.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden an. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei Sittensen übergeben. Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Christian Müller
Stellv. Samtgemeindepressesprecher Zeven
Samtgemeindefeuerwehr Zeven

Mail: christian@mueller-freyersen.de
Tel.: 0162 / 4743400

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell

