POL-ROW: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Tiste/Sittensen. Vor Kurzem berichteten wir über die Kontrolle von zwei Jugendlichen in Tiste, bei denen Fahrräder sichergestellt wurden, deren Eigentumsverhältnisse bislang nicht abschließend geklärt werden konnten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6224306

Nun veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der sichergestellten Räder und bittet die rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen geben können, sich bei der Polizei Sittensen unter 04282/5087 0 zu melden.

