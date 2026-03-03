POL-ROW: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht
Rotenburg (Wümme) (ots)
Tiste/Sittensen. Vor Kurzem berichteten wir über die Kontrolle von zwei Jugendlichen in Tiste, bei denen Fahrräder sichergestellt wurden, deren Eigentumsverhältnisse bislang nicht abschließend geklärt werden konnten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6224306
Nun veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der sichergestellten Räder und bittet die rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen geben können, sich bei der Polizei Sittensen unter 04282/5087 0 zu melden.
