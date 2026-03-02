Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wohnhausbrand in Steddorf - hoher Sachschaden ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Heeslingen/Steddorf. Gestern gegen 13:55 Uhr geriet in der Steddorfer Straße zunächst ein Nebengebäude eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In der Folge griffen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen das Nebengebäude sowie der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt eigenständig und unverletzt ins Freie gerettet.

Für die umfangreichen Löschmaßnahmen waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Die Landstraße musste für die Dauer des mehrstündigen Einsatzes voll gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach erster polizeilicher Einschätzung auf rund 700.000 Euro beziffert. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt an einem Gerät im Nebengebäude als mögliche Brandursache aus. Die Ermittlungen dauern an.

Bericht der Feuerwehr Zeven samt Lichtbildaufnahmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6226313

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell