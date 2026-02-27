Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in Scheeßel ++ Mehrere Leichtverletzte bei Unfällen auf Autobahn ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfallflucht in Scheeßel - Zeugen gesucht ++

Scheeßel. Am 26.02.2026 zwischen 09:10 Uhr und 10:05 Uhr wurde eine schwarze Mercedes V-Klasse im hinteren linken Bereich erheblich auf dem Edeka-Parkplatz beschädigt. Vermutlich erfolgte der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch eine bislang unbekannte Person. Der oder die Verursachende entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 entgegen.

++ Verkehrsunfall mit Leichtverletztem auf der A 1 ++

BAB 1/Elsdorf. Gestern Morgen gegen 09:15 Uhr kam es in Fahrtrichtung Bremen auf Höhe der Anschlussstelle Elsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Opel-Bullis geriet ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern und kollidierte mit dem Auflieger eines Sattelzugs auf dem rechten Fahrstreifen. Der Opel stellte sich quer und wurde anschließend von einem weiteren Sattelzug erfasst. Der Opel kippte auf die Fahrerseite und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Fahrstreifen mussten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt.

++ Leichtverletzte nach Spurwechsel ++

BAB 1/Sottrum. Gegen 14:05 Uhr kam es gestern in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Rastanlage Grundbergsee zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige VW-Fahrerin geriet von der mittleren auf die linke Spur und touchierte dort den Mazda einer 37-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

++ Drei Fahrzeuge beteiligt - mehrere Leichtverletzte ++

BAB 1/Regesbostel. Gestern, gegen 13:26 Uhr ereignete sich in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe des Parkplatzes Stellheide ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 20-jähriger Daimler-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 60-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Eine dahinter fahrende 77-jährige Seat-Fahrerin reagierte ebenfalls verspätet und schob den VW weiter auf den Daimler.

Die 77-Jährige, ihr 82-jähriger Mitfahrer sowie der 60-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

